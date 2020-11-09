Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, но он продолжает лечение в Германии
Заболевшего коронавирусом Геннадия Кернеса, который переизбрался на выборах 25 октября, официально зарегистрировали мэром Харькова.
Хотя политик не находится в Украине, поскольку лечит COVID-19 в Германии, он подал необходимое заявление в электронном формате. Постановление о регистрации появилось 8 ноября на сайте Харьковского горсовета, городского головы и исполнительного комитета.
В тексте сказано, что заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы поступили в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию.
Председатель городской ТИК Ольга Мозговая в комментарии "Суспільному" уточнила, что заявление от Кернеса пришло в электронном виде с электронной подписью.
Отметим, согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины, лицо, избранное городским головой, для его регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.
Полный текст постановления:
Как писал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину. Сроки возвращения в итоге несколько раз переносили.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Кернеса переизбрали на должность мэра Харькова в третий раз с 60,34% голосов. При этом он не появился на публике около двух месяцев.
Заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что мэр вернется в город до 20 декабря.