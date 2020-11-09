Кернеса зарегистрировали мэром Харькова, но он продолжает лечение в Германии

Заболевшего коронавирусом Геннадия Кернеса, который переизбрался на выборах 25 октября, официально зарегистрировали мэром Харькова.

Хотя политик не находится в Украине, поскольку лечит COVID-19 в Германии, он подал необходимое заявление в электронном формате. Постановление о регистрации появилось 8 ноября на сайте Харьковского горсовета, городского головы и исполнительного комитета.

В тексте сказано, что заявление "о регистрации городского головы" и приложенные к нему документы поступили в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию.

Председатель городской ТИК Ольга Мозговая в комментарии "Суспільному" уточнила, что заявление от Кернеса пришло в электронном виде с электронной подписью.

Отметим, согласно части 1 статьи 283 Избирательного кодекса Украины, лицо, избранное городским головой, для его регистрации обязано подать заявление в территориальную избирательную комиссию соответствующих местных выборов в течение двадцати дней со дня официального обнародования результатов выборов.

Полный текст постановления:

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