Кернес заочно получил полномочия мэра Харькова и предложил горсовету "преемника"

Избранный мэром Харькова на местных выборах в Украине Геннадий Кернес 9 декабря заочно, но официально получил полномочия главы горсовета.

Для этого политику, который находится на лечении в немецкой клинике, не пришлось принимать присягу. Как сообщает Status Quo, также он предложил кандидатуру секретаря мэрии, который фактически будет выполнять его обязанности в период отсутствия.

Открывая первую сессию горсовета нового, 8-го созыва, глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Кернес был зарегистрирован мэром согласно результатам голосования, которое состоялось 25 октября.

Пока обязанности Кернеса выполняет председательствующий, которого на первом заседании избрали депутаты горсовета. Им стал бывший секретарь горсовета и "правая рука" Кернеса Александр Новак.

В то же время Кернес предложил новую кандидатуру на пост секретаря Харьковского городского совета – депутата Игоря Терехова. Об этом мэр написал в своем распоряжении с электронной подписью, которое прислал мэрии по электронной почте.

Игорь Терехов sq.com.ua

Законно ли это?

Согласно украинскому законодательству, городской голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность впервые. Однако Геннадий Кернес ранее уже делал это – в частности, 24 ноября 2010 года.

Поэтому, говорит Мозговая, на основании статьи 42 закона о "Местное самоуправлении", его можно считать мэром.

"В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", – подчеркнула она.

Как известно, Кернес, который уже десять лет возглавляет харьковскую мэрию, заболел COVID-19 в середине сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, а затем перевезли в клинику "Шарите" в Германии. СМИ неоднократно сообщали, что он перенес инсульт и даже впал в кому, но его окружение эту информацию регулярно опровергало. Впрочем, с тех пор мэра Харькова на публике не видели.

Согласно закону, новоизбранный мэр получает полномочия, если он приносит присягу на пленарном заседании городского совета, где сообщили о его регистрации и избрания. Традиционно в Украине повторно избранные мэры городов всегда принимают присягу еще раз.

Харьковская оппозиция уже обвинила руководство горсовета "в узурпации власти".

"То, что сейчас происходит в зале заседаний городского совета, это совершенно не то что незаконно, это полное искажение воли граждан и попытки одной определенной группы людей узурпировать в абсолютно противозаконный способ власть в этом городе", – заявил с трибуны горсовета депутат от фракции Блок Светличной "Вместе" Игорь Черняк.

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