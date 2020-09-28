Кернес упрекнул Добкина из-за похода в мэры Харькова

Городской глава Харькова Геннадий Кернес заявил, что решение экс-нардепа от "Партии регионов" Михаила Добкина баллотироваться в мэры города – это попытка использовать чужой политический капитал.

По его словам, он не воспринимает это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Об этом говорится в комментарии Кернеса "Стране", который изданию передали его родные.

"Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно", – сказал он.

В первом публичном комментарии с момента его болезни мэр Харькова признался, что в последние годы они с Добкиным даже не поздравляют друг друга с днем рождения и не "огорчают дружбой".

Ссылаясь на источники в окружении Кернеса, издание подчеркивает, что его семья, близкие друзья и политические круги в городе воспринимают выдвижение Михаила Добкина в мэры Харькова как "политическое предательство со стороны человека, который на днях назвал себя учеником Кернеса".

О других кандидатах в мэры Харькова, которые заявили о желании возглавить город, – читайте в материале OBOZREVATEL. Отметим, что в этом списке нет Михаила Добкина. Как известно, в прошлом он уже занимал должность харьковского городского головы, а также руководил государственной администрацией в области. Сейчас возглавляет партию "Христианские социалисты", но, по данным СМИ, планирует бороться за кресло мэра Харькова как самовыдвиженец.

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