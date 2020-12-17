Кернес умер: в ЦИК пояснили, когда в Харькове смогут выбрать нового мэра

Мирослав Семенюк Политика 15:43, 17.12.2020 Обновлено: 17:38, 17.12.2020

В Центральной избирательной комиссии допускают, что внеочередные выборы мэра Харькова состоятся в октябре 2021 года.

Как сказала в комментарии OBOZREVATEL член ЦИК Ирина Ефремова, в Избирательном кодексе Украины есть статья 5, согласно которой внеочередные выборы назначаются на март или октябрь следующего года.

Она пошагово описала алгоритм действий в случае смерти городского головы:

  • когда будет свидетельство о смерти, то такая информация передается депутатам городского совета.

  • Полномочия в качестве и.о. получает секретарь городского совета.

  • Именно секретарь, после того как получит решение сессии, должен обратиться к Верховной Раде в течение 15 дней.

  • Верховная Рада в течение 90 дней должна принять решение о проведении внеочередных выборов. Но это должно произойти за 60 дней до момента самих выборов.

"Мы не знаем, когда будут документы, когда будет обращение секретаря в Верховную Раду. Учитывая локдаун, Верховная Рада будет заседать только в конце января, возможно, до марта и не примут решение провести выборы", – отметила Ефремова.

По ее мнению, реальное развитие событий – это когда выборы пройдут в октябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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