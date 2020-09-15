Кернес – о коронавирусе: скоро пойду на поправку, все планы в силе

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что надеется на скорое выздоровление, а его планы относительно участия в выборах остаются в силе.

В сообщении в Facebook Кернес поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье. Он также отметил, что некоторая информация о его здоровье была слухами.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", – отметил мэр Харькова.

Также он подчеркнул, что все его планы остаются в силе, имея ввиду участие в местных выборах.

"Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю! Вместе мы сила", – написал Кернес.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Геннадий Кернес находится на больничном, а его обязанности исполняет секретарь горсовета Александр Новак.

По данным СМИ, Геннадий Кернес был госпитализирован и находится в коме. У него обнаружили коронавирус и двустороннее воспаление легких.

В горсовете Харькова опровергли информацию о том, что мэр города Геннадий Кернес находится в коме.

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