Кернес в 4 раза обогнал ближайшего конкурента на выборах

Мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл местные выборы с существенным отрывом от других кандидатов на эту должность.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на параллельный подсчет голосов, который осуществлял "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

"Нынешний мэр Геннадий Кернес набрал 60,1% голосов избирателей, Александр Фельдман (народный депутат, выдвиженец ОПЗЖ, – ред.) – 14,44%, Алексей Кучер (глава Харьковской обладминистрации, выдвиженец "Слуги народа ", – ред.) – 7,2%", – говорится в сообщении.

На выборах в горсовет голоса избирателей распределились так:

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 37,98%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20,9%;

"Европейская солидарность" – 8,98%;

"Слуга народа" – 8,75%;

"Партия Шария" – 6,54%;

"Блок Светличной "Вместе!" – 6,14%.

Выборы в Харьковский областной совет показали такие предварительные результаты:

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" – 34,77%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,32%;

"Слуга народа" – 12,66%;

"Блок Светличной" Вместе!" – 12,15%;

"Европейская солидарность" – 8,01%.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что жители городов Кременчуг и Горишние Плавни в Полтавской области выбрали себе мэров на местных выборах 25 октября в один тур. Городским головой Кременчуга стал Виталий Малецкий от партии "За будущее" с результатом в 52,08%, а Горишних Плавней – самовыдвиженец Дмитрий Быков.