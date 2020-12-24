На странице умершего Кернеса появились последний пост и видео
На странице умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в Facebook в четверг, 24 декабря, появился последний пост.
Как сказано в сообщении, Facebook-аккаунт Кернеса теперь станет мемориальным. Команда, которая написала этот пост, также опубликовала трогательное видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
В ролике показаны улицы Харькова, а также фрагменты выступлений мэра, его появлений на публике и другие кадры с ним.
В первом эпизоде, где появляется Кернес, он сидит в своем кабинете и принимает звонки граждан.
Опубликованы и архивные кадры, где запечатлено, как Кернес занимается спортом, бегает, окунается в прорубь.
Команда Кернеса отметила, что на его страницу в соцсети "всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал".
Напомним, ранее вдова Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О смерти Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
В то же время на табличке креста, который подготовили работники ритуальной службы, датой смерти мэра Харькова указано 16 декабря.
Тело политика доставили в Харьков 21 декабря. Похоронили Кернеса два дня спустя на 2-м городском кладбище.