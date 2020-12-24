На странице умершего Кернеса появились последний пост и видео

На странице умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в Facebook в четверг, 24 декабря, появился последний пост.

Как сказано в сообщении, Facebook-аккаунт Кернеса теперь станет мемориальным. Команда, которая написала этот пост, также опубликовала трогательное видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В ролике показаны улицы Харькова, а также фрагменты выступлений мэра, его появлений на публике и другие кадры с ним.

В первом эпизоде, где появляется Кернес, он сидит в своем кабинете и принимает звонки граждан.

Опубликованы и архивные кадры, где запечатлено, как Кернес занимается спортом, бегает, окунается в прорубь.

Команда Кернеса отметила, что на его страницу в соцсети "всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал".

Напомним, ранее вдова Кернеса Оксана Гайсинская опубликовала видеоролик с кадрами церемонии прощания и похорон мужа.

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