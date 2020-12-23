Кернес был прекрасным сити-менеджером и очень любил Харьков, – Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что глава Харькова Геннадий Кернес, который умер после осложнений коронавирусной инфекции, был безотказным человеком, очень любил Харьков, а жители города положительно относились к нему.
Об этом он сказал во время онлайн-эфира на канале "Наш", находясь на похоронах Кернеса в Харькове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Тяжело говорить. С Геной мы очень близко общались. Можно сказать, даже были друзьями. Наши города очень похожи – крупные индустриальные мегаполисы Восточной Украины. У нас и достижения были одинаковые, и проблемы. Мы много общались по работе. Я запомнил то, что он был безотказным – всегда можно было позвонить. Он был прекрасным сити-менеджером, среди мэров был одним из лидеров. На любой вопрос всегда отзывался и гордился тем, что у него получается и харьковчане ценят его труд. Он очень любил Харьков, и харьковчане его очень любили", – сказал Филатов.
Городской глава Днепра заявил, что ему жалко в связи со смертью Кернеса. По его словам, "такую народную любовь, как была у Кернеса, очень трудно заслужить".
"Мое личное мнение, говорю как человек, Гена был очень контроверсионный, вокруг него было много ненужных и необоснованных мифов. У нас были разные политические подходы, но это не мешало нам работать", – сказал Филатов.
Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков прощался с мэром Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений коронавирусной болезни спустя три месяца борьбы за жизнь. В связи с траурными мероприятиями в городе перекрыли несколько улиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
борт с телом Кернеса сел в аэропорту Харькова вечером 21 декабря. Его доставили из Берлина.
Последние три месяца Кернес лечился там в клинике "Шарите". Политика отправили в Германию 17 сентября, после того, как он впал в кому из-за коронавируса.
Однако 11 декабря состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось – у него полностью отказала вторая почка, и врачам пришлось подключить больного к аппарату гемодиализа.
17 декабря родные и друзья Кернеса сообщили о его смерти.
Напомним, на местных выборах в 2020 году Кернес третий раз подряд был избран городским главой Харькова.