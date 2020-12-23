Кернес был прекрасным сити-менеджером и очень любил Харьков, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что глава Харькова Геннадий Кернес, который умер после осложнений коронавирусной инфекции, был безотказным человеком, очень любил Харьков, а жители города положительно относились к нему.

Об этом он сказал во время онлайн-эфира на канале "Наш", находясь на похоронах Кернеса в Харькове (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Тяжело говорить. С Геной мы очень близко общались. Можно сказать, даже были друзьями. Наши города очень похожи – крупные индустриальные мегаполисы Восточной Украины. У нас и достижения были одинаковые, и проблемы. Мы много общались по работе. Я запомнил то, что он был безотказным – всегда можно было позвонить. Он был прекрасным сити-менеджером, среди мэров был одним из лидеров. На любой вопрос всегда отзывался и гордился тем, что у него получается и харьковчане ценят его труд. Он очень любил Харьков, и харьковчане его очень любили", – сказал Филатов.

Городской глава Днепра заявил, что ему жалко в связи со смертью Кернеса. По его словам, "такую народную любовь, как была у Кернеса, очень трудно заслужить".

"Мое личное мнение, говорю как человек, Гена был очень контроверсионный, вокруг него было много ненужных и необоснованных мифов. У нас были разные политические подходы, но это не мешало нам работать", – сказал Филатов.

Напомним, в среду, 23 декабря, Харьков прощался с мэром Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений коронавирусной болезни спустя три месяца борьбы за жизнь. В связи с траурными мероприятиями в городе перекрыли несколько улиц.

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