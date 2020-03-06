Кейс Катерины Кириленко: как использовать обвинения в плагиате для личных целей и в итоге попасться самой

В конце 2019 года Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство в области высшего образования. Одним из изменений стало то, что за плагиат в научных работах смогут лишать научных степеней и дипломов, хотя возможность этой процедуры была предусмотрена и раньше. Казалось бы, инициатива хорошая, однако, её запросто могут использовать нечистоплотные люди в своих далеко не научных целях.

Пожалуй, самым громким украинским кейсом в этой сфере стали обвинения в плагиате, якобы найденном в докторской диссертации жены экс-вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко Екатерины. Та история долго вызывала резонанс в СМИ - причем, конечно же, поддерживалась чаще всего именно сторона обвиняющих, а не наоборот.

В чем обвиняли, кратко:

Якобы 30% работы были скопированы без ссылок на авторов;

Якобы в работе нашли 696 ошибок;

Главным "нападающим" на Екатерину Кириленко стала Татьяна Пархоменко - бывшая завкафедрой культурологии в Киевском Национальном Университете Культуры и Искусств (КНУКиИ). К слову, в этом же университете работает и Екатерина Кириленко - но завкафедрой философии. Сама же Пархоменко преподавала, в частности, философию культуры и, как сообщают источники, близкие к университету, некогда хотела занять место Кириленко.

Примечательно, что Пархоменко, исследовавшая диссертацию Кириленко на предмет плагиата, компьютерную программу, с помощью которой она якобы проверяла работу, так нигде и никому не предоставила, наоборот, всячески публично уклонялась от ответа на этот вопрос. Коллеги же, ранее работавшие с ней, вообще не смогли подтвердить её высокий уровень владения ІТ- технологиями. А требования Екатерины Кириленко и некоторых экспертов предоставить программу, чтобы сравнить её алгоритм с алгоритмами других антиплагиатных программ, по которым проверялась диссертация Кириленко перед защитой, так и остались без ответа.

Екатерина Кириленко и Татьяна Пархоменко

После обвинений Министерство образования и науки отправило диссертацию на независимую экспертизу - в Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды. Сперва в Харькове, а после и в Киеве – на повторном рассмотрении диссертации в НУБиП - подтвердили, что в работе Екатерины Кириленко плагиата нет, а все фрагменты текста, которые приводила в качестве примера плагиата Пархоменко, имеют ссылки на их авторов в работах, которые выносятся Кириленко вместе с диссертацией на защиту.

Часть обвинений Пархоменко относятся к традиционным утверждениям, авторство которых установить нет возможности вообще. К примеру, фраза из работы Кириленко "культуру традиционно делят на материальную и духовную" провозглашается списанной с учебника. Часть аргументов Пархоменко вообще не имеют даже подобия научности. В обвинительном письме, которое Пархоменко прислала в Харьковский университет на имя ректора Харьковского педагогического университета им. Г. Сковороды Ивана Прокопенко имеются и такие обвинения: "Кириленко называет исследователя Поскрякова женщиной, а он мужчина! Дескать, он "Поскряков", а не "Поскрякова", как пишет Кириленко!". На соответствующей странице текста автореферата Кириленко эта фамилия употребляется в родительном падеже, в котором, по правилам украинского языка, и появляется окончание "а".

Вообще примечательно, что обвинения Пархоменко не касаются сути и содержания работы Кириленко.

Аргументы, к которым прибегла Пархоменко на повторном рассмотрении работы Кириленко на специализированном ученом совете в НУБИП, как рассказали нам члены этого совета, сводились к призывам об отречении и расскаивании, которые относились ко всем присутствующим.

Екатерина Кириленко

Немногим позже, на заседании Аттестационной коллегии министерства образования, где рассматривалась диссертация Кириленко (оно транслировалось он-лайн и по сути стало уже четвёртой защитой этой диссертации), на вопрос члена коллегии, каким образом Пархоменко может подтвердить свою компетентность в теме, в которой оппонирует, она ответила, что просто умеет читать. Но если "читающий" универсальный эксперт вообще не компетентен в оппонируемой им сфере, о каком качестве критики и справедливости обвинений вообще можно говорить?

Как Пархоменко в НАОКВО укусила себя з хвост

В 2015 году в Украине впервые избрали Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Однако, из-за скандалов в связи с тем, что в его состав вошли люди с "темным прошлым" - плагиатом в своих работах и антиукраинскими заявлениями – Агенство так и не заработало. В 2017 году новым законом "Про образование" его полномочия были прекращены, а принципы формирования состава изменены.

Вернулась к работе структура только в 2019 году, но с 2016 года в Секретариате так и не заработавшего Агенства уже числилась и Пархоменко - на должности в.о. руководителя отдела этики секретариата НАОКВО. Все это время, кстати говоря, исправно получая зароботную плату. Правда, уже летом 2019-го она попыталась ударить по репутации троих новых членов НАОКВО, однако, как это часто случалось и ранее, обвинения оказались фейковыми.

Так, 5 июля Татьяна Пархоменко опубликовала статью "Совесть высшего образования: как плагиаторов наняли обеспечить качество науки". В ней она выдвинула обвинения в плагиате троим членам Национального агентства - Андрею Бутенко, Анатолию Гармашу и Александру Длугопольскому. Два из трех кейсов после проверки оказались не плагиатом, а Анатолий Гармаш написал заявление об отставке, так что его дело после этого интересовать Пархоменко перестало.

Но вот сама Пархоменко внезапно попалась. Дело в том, что в ходе расследования комитет по этике НАОКВО решил проверить всех сотрудников - в том числе и Татьяну Сергеевну. И тут выяснилось, что она и сама является плагиатором. Так, в её статье "Амбивалентность философии современного образования" за 2008 год Пархоменко как минимум 8 раз сплагиатила работу "Философия образования и её концептуализация в век образования" Сингаевской А. М. 2007 года выпуска. Сам этот факт вызвал множество сомнений в компетентности человека, который называет плагиаторами других.

Плагиат в работе Пархоменко

Бывшие коллеги Пархоменко по университету культуры рассказывали, что во время защиты своей докторской диссертации сама Пархоменко была обвинена в воровстве части материалов своей диссертации у своего же научного руководителя. Пархоменко же настойчиво утверждала, что руководитель сам эти материалы ей странным образом почему-то подарил.

Интересна еще одна деталь: тематика докторской диссертации Пархоменко посвящена англо-американским философским школам. Монография Пархоменко на тему "Социокультурный дискурс морали (Современные англо-американские школы)", кстати, написана на русском языке уже в независимой Украине и издана в 1995 году в Донецке. В то же время, сама Пархоменко, опять же, как свидетельствуют ее бывшие коллеги, свободно не владеет английским. Интересно также, что ещё в начале 90-х годов допуск к материалам, особенно американской философии, имели только представители спецслужб или их доверенные лица, поскольку зарубежные философские тексты в то время были под тщательным наблюдением идеологических отделов соответствующих органов госбезопасности.

Диссертация Пархоменко

Хотя, вероятно, для выпускницы философского факультета МГУ, куда вообще в советское время было невозможно поступить без соответствующих рекомендаций партийных органов и который окончила Пархоменко, в этом плане могли быть предоставлены и некоторые исключения.

К сожалению, следует отметить, что научных работ самой Пархоменко очень мало и найти их в свободном доступе практически невозможно. Видимо, она все-таки больше предпочитает писать о ком-то или, возможно, от имени кого-то.

На примере этого дела становится понятно, что реализация возможности лишения ученых степеней в действительности остается довольно манипулятивной. Естественно, плагиаторы есть и, к сожалению, будут – и с этим нужно бороться. Однако, необходимо разработать механизмы, которые не будут позволять недобросовестным людям так или иначе "зарабатывать" на необоснованных обвинениях, ибо в противном случае страна просто получит ещё одну коррумпированную процедуру в системе образования.

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