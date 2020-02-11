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11 февраля • обновлено в 17:16
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"Каждый сам за себя": стало известно, как Богдан покинул Офис президента

22.1т
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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с должности после неприятного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В понедельник, 10 февраля, Богдан намекнул на отставку своим заместителям, бросив фразу: "Теперь каждый сам за себя". Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Офисе президента.

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В то же время заместители главы ОП не смогли подтвердить отставку Богдана.

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Как сообщал OBOZREVATEL, информация о возможной отставке Богдана появилась 10 февраля.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

В сети на новости об "очередном уходе" Богдана отреагировали новыми шутками и мэмами.

Ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, Зеленский предложил Богдану выбор - либо заявление об отставке, либо командировка в Китай.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Богдан - Зеленскому: -Я устал… писать заявления об отставке. Я ухожу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Зеленский отправил Богдана в отставку? -Потому что на Банковой должен быть только один клоун.
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