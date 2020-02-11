"Каждый сам за себя": стало известно, как Богдан покинул Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об отставке с должности после неприятного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В понедельник, 10 февраля, Богдан намекнул на отставку своим заместителям, бросив фразу: "Теперь каждый сам за себя". Об сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в Офисе президента.

В то же время заместители главы ОП не смогли подтвердить отставку Богдана.

Богдан ушел из Офиса президента Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о возможной отставке Богдана появилась 10 февраля.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о отставке Богдана. Подтвердить данные он не смог, однако заявил, что "возможно все".

В сети на новости об "очередном уходе" Богдана отреагировали новыми шутками и мэмами.

Ранее уже появлялась информация об отставке Богдана. 1 августа в сети показали заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности. Вскоре он заявил, что подобные документы подписали все сотрудники ОП и ни о каком увольнении речи не идет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!