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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Каждый пятый – за Путина": Портников раскрыл успешную аферу Кремля на выборах в Раду

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Прокремлевская политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь" заняла на внеочередных выборах в Верховную Раду второе место. Несмотря на высокий запрос украинского общества на новые лица во власти, ей удалось склонить значительную его часть к поддержке путинской политики.

На этот опасный нюанс обратил внимание украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Деталей".

"Не побоялась бросить вызов Зеленскому откровенно пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Виктор Медведчук. Политики "классического" пророссийского лагеря не предлагали избирателю новых лиц. Вместо этого они предлагали ему одно старое лицо – президента России Владимира Путина", – пишет он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Объясняя, как Кремлю удалось добиться такого результата, Портников перечислил инструменты, с помощью которых ставленники страны-агрессора убеждали свой электорат. Так, накануне выборов один из близких к куму президента РФ Виктору Медведчуку телевизионных каналов анонсировал проведение телемоста с главным российским пропагандистским каналом "Россия-24".

После отмены телемоста лидеры "Оппоплатформы" Бойко и Медведчук с соратниками провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а перед самими выборами Медведчук и вовсе встречался в Санкт-Петербурге с Путиным. Это также активно освещалось близкими к "Оппозиционной платформе" телеканалами.

"В результате партия Медведчука заняла второе место по итогам выборов, а российские медиа с удовлетворением отметили, что даже после пяти лет войны на Донбассе каждый пятый избиратель голосует за Путина", – делает вывод Портников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя получение большинства в парламенте президентской партией, Портников отметил, что Украина становится похожа на Россию Владимира Путина или на Беларусь Александра Лукашенко.

Также журналист упрекнул Зеленского за еще один серьезный промах в своей политике – украинцы по-прежнему практически ничего не знают об избранном новом руководстве страны.

Что касается Зеленского, то он, по мнению Портникова, может оказаться в ловушке из-за монобольшинства своей политсилы "Слуга народа" в Верховной Раде. Причина возможного провала новой власти – неспособность справиться с вызовами, которые бросит им общество.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Mega Death
Mega Death
Нравится украинцам воевать с Россией, это их дело- пусть воюют. Главное, что б им этого хотелось. А Когда России захочется повоевать, она обязательно придет))
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Анисимов Кирилл
Анисимов Кирилл
Опять манипуляция. У Зеленского в несколько раз выше рейтинг чем у Медведчука.А это четвёртое место у Медведчука и никак не второе))) Это оооочень далеко от выбора украинцев. Всего 13% населения. Это полнейший крах!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Стаценко Виктор, Не смущайте кугута простыми вопросами по арифметике - у них альтернативная математика ...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Анисимов Кирилл, ??? … А второе тогда у кого? А ТРЕТЬЕ?! )))
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Ну так если проамериканские силы привели страну к катастрофе - то понятно, что здравомыслящие люди обратили внимание на альтернативные пророссийские! Ведь если вспомнить и страну и жизнь ее граждан в 2013-м и сравнить ее с 2019-м, то … … ...
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