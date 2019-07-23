"Каждый пятый – за Путина": Портников раскрыл успешную аферу Кремля на выборах в Раду

Прокремлевская политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь" заняла на внеочередных выборах в Верховную Раду второе место. Несмотря на высокий запрос украинского общества на новые лица во власти, ей удалось склонить значительную его часть к поддержке путинской политики.

На этот опасный нюанс обратил внимание украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Деталей".

"Не побоялась бросить вызов Зеленскому откровенно пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко и бывший глава администрации президента Виктор Медведчук. Политики "классического" пророссийского лагеря не предлагали избирателю новых лиц. Вместо этого они предлагали ему одно старое лицо – президента России Владимира Путина", – пишет он.

Владимир Путин

Объясняя, как Кремлю удалось добиться такого результата, Портников перечислил инструменты, с помощью которых ставленники страны-агрессора убеждали свой электорат. Так, накануне выборов один из близких к куму президента РФ Виктору Медведчуку телевизионных каналов анонсировал проведение телемоста с главным российским пропагандистским каналом "Россия-24".

После отмены телемоста лидеры "Оппоплатформы" Бойко и Медведчук с соратниками провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а перед самими выборами Медведчук и вовсе встречался в Санкт-Петербурге с Путиным. Это также активно освещалось близкими к "Оппозиционной платформе" телеканалами.

"В результате партия Медведчука заняла второе место по итогам выборов, а российские медиа с удовлетворением отметили, что даже после пяти лет войны на Донбассе каждый пятый избиратель голосует за Путина", – делает вывод Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментируя получение большинства в парламенте президентской партией, Портников отметил, что Украина становится похожа на Россию Владимира Путина или на Беларусь Александра Лукашенко.

Также журналист упрекнул Зеленского за еще один серьезный промах в своей политике – украинцы по-прежнему практически ничего не знают об избранном новом руководстве страны.

Что касается Зеленского, то он, по мнению Портникова, может оказаться в ловушке из-за монобольшинства своей политсилы "Слуга народа" в Верховной Раде. Причина возможного провала новой власти – неспособность справиться с вызовами, которые бросит им общество.

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