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3 октября • обновлено в 21:52
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"Каждый мужчина делает так же!" Оскандалившийся "рукоблудием" Кива дал первый комментарий

17.6т Читать материал на украинском

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, попавший в интимный скандал, назвал видео того, как он трогает свои половые органы в зале Верховной Рады, монтажом.

Об этом политик заявил в комментарии изданию "Страна". "Это тупой фейк. Засняли одно мое движение, а потом повторили его в кадре несколько раз при помощи монтажа. И на этот фейк многие повелись", – сказал он.

"Хотя о чем мы вообще говорим? Каждый мужчина делает так же, если есть что... Поправил член, подтянул носки, позвонил знакомой девушке – и это стало топ-новостью. Наше общество больно и наполнилось фриками – фейковая история моего члена перебила закон о столице и "формулу Штайнмайера", и продажу земли", – добавил Кива.

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Модель Юлия Панкратова, с которой переписывался депутат на заседании парламента, отметила, что ее контакты не были секретом.

"По поводу случившегося могу сказать одно, что видимо у нас в стране мало проблем, которые действительно нужно обсуждать. Я отношусь с юмором к данной ситуации", – рассказала она.

Также девушка добавила, что ни в каких отношениях с депутатом она не состоит.

"Зачем приписывать мне с ним какие-то отношения? Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости? Может, о "формуле Штайнмайера" или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого", – возмутилась она.

Юлия Панкратова и Илья Кива

Юлия Панкратова и Илья Кива

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Илью Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Теги
секс скандал Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат
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Комментарии
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васильевич василий
васильевич василий
Драчил на флаг и герб страны ,подлец . На трезубец скотина драчил
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1
Николаев Олег
Николаев Олег
Такое при обществе можно только под наркотой делать. Это единственное объяснение.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Нудно стало,начал дрочить,что не понятно.
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