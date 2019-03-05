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"Каждые 40 секунд": Климкин заявил о масштабном вмешательстве России 

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Российская Федерация каждые 40 секунд осуществляет кибератаки на министерские компьютерные сети в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Радио Свобода", комментируя вмешательство России в предвыборный процесс.

"Это совершенно беспрецедентно, что касается охвата, особенно в сфере кибербезопасности. Вот простой пример: каждые 40 секунд мы наблюдаем попытки попасть в наши министерские компьютерные сети, наблюдаем кибератаки на Центральную избирательную комиссию и другие ведомства", - сказал он.

Министр добавил, что также зафиксированы вмешательства в работу критической инфраструктуры.

Павел Климкин

Павел Климкин

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"Представьте себе блэкаут в течение 5-7 дней перед выборами. Такая ситуация может полностью изменить результаты голосования ", - уточнил Климкин.

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Министр убежден, что Украина может защитить себя от этих угроз со стороны РФ.

"Речь не только о государственных структурах. Что мы делаем, чтобы отразить кибератаки, и Министерство иностранных дел в частности? Мы ведем диалог с большой частью IT-сообщества и гражданского общества", - рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению украинского журналиста Романа Цимбалюка, главной целью России на выборах в Украине станет попытка реализовать свои интересы и спровоцировать в стране новую революцию.

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Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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andrei andrei
andrei andrei
До чего ж всегда вид потешный у этого чепушилы:-) Петрушка площадный.
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