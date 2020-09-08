Каждая копейка фонда борьбы с COVID-19 должна быть направлена исключительно на борьбу с пандемией, – "ЕС"

Каждая копейка фонда борьбы с COVID-19 должна быть направлена исключительно на борьбу с пандемией. Ведь из-за просчетов власти сейчас Украина уже обогнала Китай по количеству зарегистрированных случаев болезни и вырывается в лидеры в Европе. Об этом говорится в обращении политической партии "Европейская Солидарность", опубликованном на сайте политсилы.

"Некомпетентная, непрофессиональная власть дилетантов полностью потеряла контроль за распространением коронавируса. Население Китая в 33 раза превышает украинское. Но больных COVID-19 у нас больше. По темпам распространения болезни прорываемся на сомнительные антилидерские позиции не только в Европе, но и во всем мире. Власть умудрилась почти остановить экономику, но так и не смогла затормозить распространение вируса", – резко отметили авторы обращения.

Одной из причин сложившегося кризиса, убеждены в "ЕС", стало нерациональное использование средств, предназначавшихся для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Власть полностью провалила борьбу с коронавирусом, поскольку не направила необходимые средства на защиту людей, на создание реанимационных коек со всем необходимым оборудованием, на страхование жизни и здоровья медиков. Только за минувшие сутки в Украине установлен очередной антирекорд – от коронавируса умерли 57 человек . Всего жизни потеряли 2934 человека", – отметили в партии.

В частности, в "ЕС" резко раскритиковали перераспределение средств из Фонда борьбы с COVID-19 на нужды, никоим образом не связанные с противодействием пандемии.

"Фонд был сформирован путем мучительного сокращения расходов на образование, культуру, местное самоуправление. Но, как говорится, "ловкость рук", и никакого мошенничества. Монобольшинство, правительство и Офис президента перенаправили эти средства на достройку дорог", – подчеркнули авторы обращения.

В "ЕС" напомнили: активное строительство и ремонт дорог начала осуществлять команда Порошенко.

"Программа строительства и ремонта дорог спроектировала и начала воплощать в жизнь команда Порошенко. Одним из главных источников финансирования были десятки миллиардов гривен, сэкономленные в результате борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне. "Слуги" закатывают в бетон и асфальт, не забывая о собственных карманах, средства, собранные со всей страны на борьбу с пандемией. Более половины фонда – 35 млрд гривен – расходуется втридорога на "инфраструктурные объекты". Стоимость работ значительно превышает показатели предыдущих лет. Считаем это мародерством", – заявили в "ЕС".

При этом партийцы констатируют: украинская система здравоохранения оказалась на грани коллапса.

"Со всей страны поступают сообщения о переполнении больниц и невозможности госпитализации тяжелых больных, отсутствии в больницах необходимого, отсутствии доплат медикам и страхования их здоровья и многих других проблемах. Особенно критической является ситуация в общинах, где даже правительство признает высокий уровень опасности", – констатировали авторы обращения.

В "ЕС" призвали направить все средства из Фонда борьбы с COVID-19 исключительно на противодействие распространению болезни.

"Мы требуем немедленно остановить расходование средств Фонда борьбы с COVID-19 на любые цели, не связанные непосредственно с борьбой с коронавирусом. Все эти деньги должны тратиться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Для этого Фонд и был создан – не для коррупции, не для "видосиков" и строительства дорог", – подчеркнули в "ЕС".

Основное внимание, по мнению представителей политсилы, следует уделить защите медиков.

"Мы должны спасать медицинских работников, которые противостоят распространению коронавируса в Украине, застраховать их здоровье и обеспечить больницы всем необходимым для преодоления пандемии. "Европейская Солидарность" требует расследовать все случаи нецелевого использования средств на борьбу с коронавирусом и привлечь виновных к ответственности", – резюмировали у Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ЕС" выступила с требованием тестировать на коронавирус всех школьников и учителей Киева. Кроме того, в политсиле требуют защитить педагогов от эпидемии.