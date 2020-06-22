Казарин увидел в статье Путина о Второй мировой войне намек на Крым и Донбасс. Видео

Президент России Владимир Путин в своей статье к годовщине победы во Второй мировой войне попытался оправдать аннексию Крыма и вторжение на Донбасс.

Как заявил журналист Павел Казарин в видеоблоге на "Крым.Реалии", в тексте Путина прослеживаются четкие параллели между событиями 1939-45 годов и нашим временем (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда российский президент говорит о том, что руководство Польши виновно в разделе своей собственной страны – то он намекает, что в аннексии Крыма виноват Киев. А слова Путина о том, что оккупация стран Балтии была присоединением и прошла в соответствии с международным правом – это еще одна попытка оправдать российское вторжение на Донбасс", – отметил он.

По мнению Казарина, история ничему не научила российского президента.

"И это тот урок, который Украине нужно выучить наизусть", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Путин опубликовал статью к годовщине победы, которую назвал так: "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он изложил свое видение фактов времен Второй мировой войны, ее причин, роли отдельных лиц и т.д.

Впрочем, этот текст вызвал много вопросов. Так, российский историк Андрей Зубов назвал это работой "историка-любителя" и пришел к выводу, что советская история изменила сознание Путина.