Казарин указал на точку невозврата в разрыве Украины и России

Антироссийский вектор дальнейшего развития Украины предопределил вовсе не Майдан, а вторжение России в Крым и на Донбасс.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Павел Казарин, рассуждая о том, почему некорректно требовать от белорусского протеста резкого отказа от связей с Россией.

"Сейчас принято сравнивать украинский протест с белорусским. И многие сердятся на жителей соседней страны, что они не добавляют к антилукашенковским лозунгам антироссийские. Но в том и проблема, что мы все – заложники своей памяти. Она успела сгладить наши воспоминания о событиях шестилетней давности. Увязала Майдан, аннексию Крыма и вторжение на Донбасс в единую непрерывную линию. И мы судим о событиях зимы 2013-го из нашего 2020-го, наделяя себя прошлых знаниями и мотивами себя нынешних", – отметил он.

Казарин подчеркнул, что это сейчас украинцы уверены, что Майдан сам по себе был обречен стать точкой расставания с империей. Что никаких отношений с Москвой после Небесной Сотни быть не могло. Что разрыв был неминуем, и что дороги Украины и России были обречены разойтись.

"На самом же деле точкой развода Украины с Россией стал не Майдан. Этой точкой стал Крым и Донбасс. Более того, если бы Москва в феврале 2014-го выбрала иную модель поведения – она могла бы добиться куда большего, чем достигла в итоге при помощи оружия. Свержение Януковича вовсе не означало одномоментного дрейфа Киева на Запад. Потому что на электоральной карте страны оставались бы все те люди, которые чуть ранее привели его к власти. И их ностальгия по СССР никуда бы не исчезла", – объяснил свое мнение журналист.

Он убежден в том, что украинские элиты воспользовались бы любой возможностью, чтобы не выходить из зоны комфорта. Однако их из нее вытолкнула сама Россия. Это произошло тогда, когда страна-агрессор решила, что Майдан – это спецоперация Запада и лучшим способом реакции на нее будет вторжение.

"Если бы не российская политика, нынешняя Украина куда больше бы походила на себя прежнюю. А те, кто говорил бы об угрозе войны, по-прежнему считались бы паникерами и маргиналами. Ровно по этой причине нет смысла упрекать соседей в том, что их восстание идет против Лукашенко, а не против империи. У нас просто нет на это права", – считает Казарин.

Он добавил, что семь лет назад украинцы были во многом похожи на нынешних белорусов. Ведь зимой 2013 года украинский протест был восстанием против узурпации власти. А в категорию национально-освободительной войны его перевело российское вторжение. "И если бы не аннексия Крыма – кто знает, какой сегодня была бы Украина?" – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Казарин предупредил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана. Он уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению.