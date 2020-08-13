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Казарин указал на точку невозврата в разрыве Украины и России

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
3,0 т.
Павел Казарин объяснил, что навсегда сделало Украину независимой от РФ

Павел Казарин объяснил, что навсегда сделало Украину независимой от РФ. uainfo.org

Антироссийский вектор дальнейшего развития Украины предопределил вовсе не Майдан, а вторжение России в Крым и на Донбасс.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Павел Казарин, рассуждая о том, почему некорректно требовать от белорусского протеста резкого отказа от связей с Россией.

"Сейчас принято сравнивать украинский протест с белорусским. И многие сердятся на жителей соседней страны, что они не добавляют к антилукашенковским лозунгам антироссийские. Но в том и проблема, что мы все – заложники своей памяти. Она успела сгладить наши воспоминания о событиях шестилетней давности. Увязала Майдан, аннексию Крыма и вторжение на Донбасс в единую непрерывную линию. И мы судим о событиях зимы 2013-го из нашего 2020-го, наделяя себя прошлых знаниями и мотивами себя нынешних", – отметил он.

Казарин подчеркнул, что это сейчас украинцы уверены, что Майдан сам по себе был обречен стать точкой расставания с империей. Что никаких отношений с Москвой после Небесной Сотни быть не могло. Что разрыв был неминуем, и что дороги Украины и России были обречены разойтись.

"На самом же деле точкой развода Украины с Россией стал не Майдан. Этой точкой стал Крым и Донбасс. Более того, если бы Москва в феврале 2014-го выбрала иную модель поведения – она могла бы добиться куда большего, чем достигла в итоге при помощи оружия. Свержение Януковича вовсе не означало одномоментного дрейфа Киева на Запад. Потому что на электоральной карте страны оставались бы все те люди, которые чуть ранее привели его к власти. И их ностальгия по СССР никуда бы не исчезла", – объяснил свое мнение журналист.

Он убежден в том, что украинские элиты воспользовались бы любой возможностью, чтобы не выходить из зоны комфорта. Однако их из нее вытолкнула сама Россия. Это произошло тогда, когда страна-агрессор решила, что Майдан – это спецоперация Запада и лучшим способом реакции на нее будет вторжение.

"Если бы не российская политика, нынешняя Украина куда больше бы походила на себя прежнюю. А те, кто говорил бы об угрозе войны, по-прежнему считались бы паникерами и маргиналами. Ровно по этой причине нет смысла упрекать соседей в том, что их восстание идет против Лукашенко, а не против империи. У нас просто нет на это права", – считает Казарин.

Он добавил, что семь лет назад украинцы были во многом похожи на нынешних белорусов. Ведь зимой 2013 года украинский протест был восстанием против узурпации власти. А в категорию национально-освободительной войны его перевело российское вторжение. "И если бы не аннексия Крыма – кто знает, какой сегодня была бы Украина?" – подытожил журналист.

Павел Казарин

Павел Казарин

Павел Казарин

Как сообщал OBOZREVATEL, также Казарин предупредил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана. Он уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению.

УкраинаПротесты в БеларусиЕвромайданПавел Казарин
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