"За все придется платить России": Казарин объяснил темную сторону "мирных" шагов Зеленского

Большинство, которое проголосовало за популистские обещания президента Украины Владимира Зеленского, должно понимать, что за это рано или поздно придется расплачиваться с Россией.

Об этом в статье для "Крым. Реалии" напомнил украинский журналист Павел Казарин. Он также акцентировал внимание на том, что для Украины очень характерна вера в так называемого идеального избирателя, которого на самом деле не существует.

"На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера. Оно может ошибаться. Может быть инфантильным. Может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно – и любые попытки водрузить "маленького человека" на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо", – предупредил Казарин.

Журналист подчеркнул, что очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов. Следовательно любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

"Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса. Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех. При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит", – объясняет Казарин.

Владимир Зеленский

По его словам, украинский обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации, а если подберет – все вернется на круги своя. Но большинство, напоминает журналист, – это всегда объект чужих манипуляций. Поэтому при желании и усердии можно продать обывателю, из которого формируется то самое большинство, любую идею.

"Можно посеять в нем зерна любых сомнений. Можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли, – всегда проиграет торговцам сладким плацебо. А потому я не люблю ссылки на большинство. Любые разговоры о нем всегда отдают спекуляцией", – убежден Казарин.

Подытоживая, он отметил, что общество может быть инфантильным, поэтому не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

"Те, кто утверждают обратное, либо ничего не понимают, либо все понимают и делают это сознательно. Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерить последствиями", – эмоционально резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников предупредил, что попытка Зеленского снова договориться с Россией о дешевом газе грозит Украине новым витком войны, смертями тысяч людей и потерей еще больших территорий.

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