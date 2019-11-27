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29 ноября • обновлено в 12:01
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"За все придется платить России": Казарин объяснил темную сторону "мирных" шагов Зеленского

6.2т
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Большинство, которое проголосовало за популистские обещания президента Украины Владимира Зеленского, должно понимать, что за это рано или поздно придется расплачиваться с Россией.

Об этом в статье для "Крым. Реалии" напомнил украинский журналист Павел Казарин. Он также акцентировал внимание на том, что для Украины очень характерна вера в так называемого идеального избирателя, которого на самом деле не существует.

"На самом деле, принадлежность к большинству не означает ровным счетом ничего. Большинство всегда состоит из ситуативных меньшинств и способно раскалываться на группы любого размера. Оно может ошибаться. Может быть инфантильным. Может недооценивать риски. Оно может быть каким угодно – и любые попытки водрузить "маленького человека" на этический пьедестал чаще всего заканчиваются плохо", – предупредил Казарин.

Журналист подчеркнул, что очень часто рецепт лечения страны требует непопулярных шагов. Следовательно любой политик-популист рано или поздно оказывается перед очень простым выбором: либо он предает своего избирателя, либо он предает страну.

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"Последняя социология довольно показательна. Украинские граждане не хотят приватизации, рынка земли и легализации азартного бизнеса. Те, кто наживается на нынешнем положении дел, сумели продать им эти идеи. И теперь обыватели готовы голосовать за тех, кто сознательно обкрадывает их всех. При этом те же самые украинские обыватели поддерживают переговоры с Москвой, разведение войск и верят в достижимость мира. И никого не смущает тот факт, что за все это придется платить России цену, которую она попросит", – объясняет Казарин.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

По его словам, украинский обыватель убежден в том, что Киев на переговорах попросту не был готов подбирать интонации, а если подберет – все вернется на круги своя. Но большинство, напоминает журналист, – это всегда объект чужих манипуляций. Поэтому при желании и усердии можно продать обывателю, из которого формируется то самое большинство, любую идею.

"Можно посеять в нем зерна любых сомнений. Можно убедить его голосовать за людей с самыми низменными целями и задачами. И тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли, – всегда проиграет торговцам сладким плацебо. А потому я не люблю ссылки на большинство. Любые разговоры о нем всегда отдают спекуляцией", – убежден Казарин.

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Подытоживая, он отметил, что общество может быть инфантильным, поэтому не стоит воспринимать его желания как истину в финальной инстанции.

"Те, кто утверждают обратное, либо ничего не понимают, либо все понимают и делают это сознательно. Но разница между идиотами и подлецами не столь уж и принципиальна, если мерить последствиями", – эмоционально резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников предупредил, что попытка Зеленского снова договориться с Россией о дешевом газе грозит Украине новым витком войны, смертями тысяч людей и потерей еще больших территорий.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Здают с потрахами Украину!"Мир любой ценой" -это пропасть, в к.ю.Украина попадает дважды.Первый раз при Кучме -его политика "двух стульев" и сейчас,когда Зе открыто исполняет все условия России.Кстати,Янукович и то так не здавал,как Зе.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Платить России? А нам то за что?))
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Mega Death
Mega Death
А кто сомневался?)) За "Москаляку на гиляку" по полной придется рассчитаться)) Пока Украину сделали самой нищей в Европе, следующий шаг это самая нищая в мире)))
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