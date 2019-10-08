"Трамп может позавидовать": Казарин объяснил, на чем держится власть Зеленского

Проводить параллели между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским некорректно. Несмотря на отсутствие у обоих политического опыта, американский лидер жестко контролируется другими органами власти. А глава украинского государства не имеет таких противовесов из-за того, что Украиной управляют вручную.

Такое мнение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трамп и Зеленский

"На самом деле, Зеленский куда свободнее, чем американский президент. Потому что Дональд Трамп вынужден считаться с правилами игры. У него в стране независимые Конгресс и Сенат, судьи и оппозиция. Над ним всегда висит дамоклов меч импичмента, и он вынужден это учитывать. А Владимир Зеленский свободен от любых правил. Он президент страны, в которой нет системы сдержек и противовесов. Ему никто не может возразить, потому что страна живет на ручном управлении", – объясняет он.

Казарин считает, что Трамп может сколько угодно расшатывать политическую систему своей страны, ведь она его в любом случае переживет. В Украине же ситуация обстоит совсем иначе.

"Какой будет Украина к концу правления Владимира Зеленского – не знает даже сам Владимир Зеленский. Американский президент может позавидовать своему украинскому коллеге. А вот американский избиратель может украинскому только посочувствовать", – делает он вывод.

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