"Трамп может позавидовать": Казарин объяснил, на чем держится власть Зеленского

Проводить параллели между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским некорректно. Несмотря на отсутствие у обоих политического опыта, американский лидер жестко контролируется другими органами власти. А глава украинского государства не имеет таких противовесов из-за того, что Украиной управляют вручную.
Такое мнение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии", которым он поделился в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Трамп и Зеленский
"На самом деле, Зеленский куда свободнее, чем американский президент. Потому что Дональд Трамп вынужден считаться с правилами игры. У него в стране независимые Конгресс и Сенат, судьи и оппозиция. Над ним всегда висит дамоклов меч импичмента, и он вынужден это учитывать. А Владимир Зеленский свободен от любых правил. Он президент страны, в которой нет системы сдержек и противовесов. Ему никто не может возразить, потому что страна живет на ручном управлении", – объясняет он.
Казарин считает, что Трамп может сколько угодно расшатывать политическую систему своей страны, ведь она его в любом случае переживет. В Украине же ситуация обстоит совсем иначе.
"Какой будет Украина к концу правления Владимира Зеленского – не знает даже сам Владимир Зеленский. Американский президент может позавидовать своему украинскому коллеге. А вот американский избиратель может украинскому только посочувствовать", – делает он вывод.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
25 сентября в США опубликовали стенограмму нашумевшего разговора Трампа и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал разрешения главе США Дональду Трампу на обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".
26 сентября в США опубликовали текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Трампом и Зеленским.
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