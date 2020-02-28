Украинский журналист Денис Казанский раскритиковал экс-советника президента России Владимира Путина Владислава Суркова за примитивно-пещерное представление об Украине.

Пост об этом Казанский опубликовал в Telegram. Журналиста удивило, как российский чиновник, который годами курировал украинское направление, так и не смог понять нашу страну.

"Удивительно, что у российского чиновника, который годами отвечал за украинское направление такое примитивно-пещерное представление об Украине. Сурков же не какой-то деревянный дурак, типа Шойгу. Он интеллектуал, что признано даже его врагами. И вдруг выясняется, что понимание Украины у него на уровне какого-то мракобеса-черносотенца из ХІХ века", – написал Казанский.

Казанский публично пристыдил Суркова за мракобесие по Украине Фокус

"Когда-то Владимир Винниченко сказал, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Теперь мы видим, что там же заканчивается и российский интеллектуал. Стоит только завести разговор об Украине, как самый утонченный российский мыслитель становится на четвереньки и начинает изрыгать тезисы из черносотенных брошюр", – добавил журналист.

По его словам, из-за незнания Украины и ее народа Росси и потеряла страну.

"Не удивительно, что с таким представлением об Украине, Кремль здесь все про*рал вчистую и напрочь. С этим нам просто удивительно повезло. Будь во главе РФ не темные мракобесные фашисты, а чуть более здравомыслящие и расчетливые люди, нам бы пришлось куда тяжелее", – подытожил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сурков заявил, что Украины нет, и обозвал народ "хохлами".

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