Казанский оценил перспективы "Минска" после непризнания Украиной Лукашенко
Переговоры Трехсторонней контактной группы, вероятно, не вернутся в Минск в связи с непризнанием Украиной легитимности незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как заявил в Telegram член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, как это отразится на переговорах – пока не ясно.
"Минскими эти переговоры давно уже являются весьма условно. С весны общение происходит только по видеосвязи. Видимо, и дальше будет так", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Беларуси 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" Александра Лукашенко.
Украина, США и страны ЕС заявили о нелегитимности этой "инаугурации".