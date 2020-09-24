Казанский оценил перспективы "Минска" после непризнания Украиной Лукашенко

Переговоры Трехсторонней контактной группы, вероятно, не вернутся в Минск в связи с непризнанием Украиной легитимности незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как заявил в Telegram член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский, как это отразится на переговорах – пока не ясно.

"Минскими эти переговоры давно уже являются весьма условно. С весны общение происходит только по видеосвязи. Видимо, и дальше будет так", – отметил он.

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