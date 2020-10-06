Казанский опроверг создание в ТКГ "совета хозяйственников" с Донбасса

Представитель Донецкой области, член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский заявил, что не в курсе, какой совет для помощи ТКГ анонсировал руководитель украинской делегации Леонид Кравчук.

Как сообщил Казанский Громадському радіо, участники ТКГ не обсуждали создание такого органа. Он отметил, что услышал об этом совете от Кравчука только "во время какого-то эфира".

"Я вообще не знаю, о каком совете говорит Кравчук, потому что он об этом говорил во время какого-то эфира, а мы не обсуждали создание какого-либо совета", – сказал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук в эфире канала "Украина 24" заявил, что в Трехсторонней контактной группе по Донбассу создадут совет с участием выходцев из этого региона, которые будут нарабатывать предложения для переговоров.