Журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Они будут участвовать в заседаниях с 9 июня как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом стало известно из сообщений журналистов на страницах в Facebook.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО", – написал Гармаш.

Трехсторонняя контактная группа zik.ua

"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет", – сообщил Казанский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Россия согласилась на часть условий Украины в вопросе урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, по обсуждению сформированных списков лиц для последующего обмена пленными.