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Казак, разрубивший Зеленскому огурец, захотел стать депутатом

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
1,4 т.
Владимир Зеленский на Хортице

Казак, разрубивший Зеленскому огурец, захотел стать депутатом.

Артист конного театра "Запорожские казаки" Андрей Лозовой, который "испытывал" президента Украины Владимира Зеленского на Хортице и разрезал на его руке огурец, выдвигается депутатом в Запорожский городской совет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Запорожской обладминистрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина. Она отметила, что в их команде появился "настоящий казак".

"В нашей команде появился справжній козак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", – написала она.

Казак, разрубивший Зеленскому огурец, захотел стать депутатом

Казак, разрубивший Зеленскому огурец, захотел стать депутатом Татьяна Ковылина / Facebook

Напомним, на острове Хортица современные казаки проверили на храбрость президента Украины Владимира Зеленского, разрезав саблей огурец на его руке. Это случилось во время рабочей поездки главы государства в Запорожскую область 19 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин, где, после общения и фото с украинцами, приобрел сладости и кофе.

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УкраинаЗапорожьеВладимир Зеленский
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