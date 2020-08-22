Артист конного театра "Запорожские казаки" Андрей Лозовой, который "испытывал" президента Украины Владимира Зеленского на Хортице и разрезал на его руке огурец, выдвигается депутатом в Запорожский городской совет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Запорожской обладминистрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина. Она отметила, что в их команде появился "настоящий казак".

"В нашей команде появился справжній козак, кандидат в депутаты городского совета Андрей Лозовой, который разрубил пополам огурец президенту Зеленскому", – написала она.

Казак, разрубивший Зеленскому огурец, захотел стать депутатом Татьяна Ковылина / Facebook

Напомним, на острове Хортица современные казаки проверили на храбрость президента Украины Владимира Зеленского, разрезав саблей огурец на его руке. Это случилось во время рабочей поездки главы государства в Запорожскую область 19 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин, где, после общения и фото с украинцами, приобрел сладости и кофе.

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