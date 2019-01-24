''Кавказ – это Украина!'' Нардеп озвучил планы по ''захвату'' России

Украина должна вернуть временно оккупированный Крым и территории Донбасса силовым путем.

Об этом в эфире телеканала "ZIK" заявил лидер партии "Национальный корпус", депутат ВР Андрей Билецкий. Он отметил, что Москва захватила силой украинские земли, поэтому Украина должна таким же путем вернуть их обратно.

"Большую роль играет голая сила. Россия забирала это голой силой, а не референдумами, не какими-то социологическими замерами. Поэтому возвращать эти территории придется таким же путем", – сообщил он.

Также Билецкий рассказал о возвращении российских земель, которые раньше принадлежали Украине.

"Например, Прящевщина или та же Кубань. Там был достаточно высокий уровень национального украинского сознания. Но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, полонизации и русификации этих территорий. То есть это показывает, что нельзя играть с такими вещами, как на 50 лет оттягивать вопрос Крыма и Донбасса. За такое время будет некого возвращать", – заявил Билецкий.

Кавказ

Нардеп добавил, что не исключает возможности, что эти территории станут украинскими.

"Студентом я обошел все побережье Кавказа. Это, безусловно, украинская территория, этнически и ментально очень отличается от России. Историческую память и исторический интерес взбудоражить можно, если у нас будет успешный и эффективный национальный проект – украинское государство", – подытожил Билецкий.

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