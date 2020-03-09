"Катюзі по заслузі": Путин должен понести неотвратимое наказание за сбивание MH17 – Порошенко

Все причастные к сбиванию малазийского самолета рейса MH17 понесут неотвратимое наказание. Особенно – Путин, который должен почувствовать всю силу международного права. Об этом на своей странице в сети Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, во время президентской каденции которого создавалась Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малазийского самолета.

"Важные новости по делу о сбивания самолета рейса MH17. Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднее звено ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран ", – напомнил Петр Порошенко.

"Наша общая цель – наказания тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы. И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку в Кремль теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует", – убежден пятый Президент.

"Обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении. Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН", – отметил Петр Порошенко.

"Путь судебного процесса длительный, но наказание и установление справедливости неотвратимы. Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность. Потому что есть такая украинская поговорка:" Катюзі – по заслузі", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 марта, в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура рейсом MH17, который сбили над Донбассом 17 июля 2014.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!