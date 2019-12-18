"Категорически против": в Европарламенте озвучили основную угрозу для децентрализации в Украине

Депутаты Европейского парламента считают, что введение института префектов, которое предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского, может представлять угрозу децентрализации.

Соответствующее заявление прозвучало 18 декабря в Страсбурге в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

Так, докладчик по Украине, немецкий депутат от группы европейских народников Михаэль Галер отметил, что система префектов "не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест".

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"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины – Ред.) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение. Конституция – это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени. Это мой совет и обращения – глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию", – призвал он.

Он также выразил надежду, что основание института префектов не противоречит основам децентрализации, а люди получат желаемые результаты.

В свою очередь, вице-президент делегации ЕП в комитет ассоциации, депутат от группы "зеленых" Виола фон Крамон назвала предложение ввести институт префектов "очень опасным развитием".

"Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности. Я против этой власти на уровне области", – заявила она.

По ее словам, нет "необходимости спешить с этими конституционными изменениями".

"Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы. Потому что это демобилизует, децентрализирует самоуправление", – считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации и 13 декабря внес проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" в Верховную Раду.

16 декабря на сайте парламента опубликовали текст этого законопроекта. В нем предлагается изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

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