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18 декабря • обновлено в 23:23
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"Категорически против": в Европарламенте озвучили основную угрозу для децентрализации в Украине

1.3т
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Депутаты Европейского парламента считают, что введение института префектов, которое предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского, может представлять угрозу децентрализации.

Соответствующее заявление прозвучало 18 декабря в Страсбурге в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, сообщает "Европейская правда".

Так, докладчик по Украине, немецкий депутат от группы европейских народников Михаэль Галер отметил, что система префектов "не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест".

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В Европарламенте озвучили основную угрозу для децентрализации в Украине

В Европарламенте озвучили основную угрозу для децентрализации в Украине

Прямой

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины – Ред.) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение. Конституция – это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени. Это мой совет и обращения – глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию", – призвал он.

Он также выразил надежду, что основание института префектов не противоречит основам децентрализации, а люди получат желаемые результаты.

В свою очередь, вице-президент делегации ЕП в комитет ассоциации, депутат от группы "зеленых" Виола фон Крамон назвала предложение ввести институт префектов "очень опасным развитием".

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"Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности. Я против этой власти на уровне области", – заявила она.

По ее словам, нет "необходимости спешить с этими конституционными изменениями".

"Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы. Потому что это демобилизует, децентрализирует самоуправление", – считает политик.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Децентрализация в Украине
Тег
Европейский парламент
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всех нормальных патриотов должно очень насторожить одно только то, что ЕС "глубоко озабочен" и внимательно следит как двигается децентрализация. Пока все заботы ЕС привели к деиндустриализации, нищете, убыли населения, безумным коммунальным тарифам, тотальной коррупции и превращению страны в откровенную колонию.
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Mega Death
Mega Death
Скоро на Украине начальника начальника сельского клуба с ЕС согласовывать будут) Видно украинцы именно так понимают слово Незалежность ))
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Федоров Федор
Федоров Федор
"провести глубокое обсуждение. Конституция – это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени.".....та ну на) а он такую озабоченность высказывал, когда шоколатье быстренько без обсуждений шлях до ЕС и НАТО туда записал.
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