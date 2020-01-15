Катастрофа самолета МАУ: американский посол оценила реакцию Зеленского

Глава посольства США в Украине Кристина Квин считает, что президент Владимир Зеленский поступил профессионально в ситуации, когда стало известно о сбитии иранскими ракетами самолета МАУ в Тегеране.

А наряду с ним так же действовали и другие представители украинского правительства. Таким мнением она поделилась, выступая на заседании Кабмина, передает "Укринформ".

"Я хотела бы поблагодарить президента, премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", – сказала Квин.

Кристина Квин заявила, что Зеленский ответил профессионально на сбитие Ираном самолета МАУ

Помимо этого, в своей речи она выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе граждан.

Также глава американского посольства заявила об оказании стране поддержки в трудные времена.

"Соединенные Штаты Америки продолжают быть вместе с Украиной", – добавила Квин.

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