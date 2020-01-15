Катастрофа самолета МАУ: американский посол оценила реакцию Зеленского

Глава посольства США в Украине Кристина Квин считает, что президент Владимир Зеленский поступил профессионально в ситуации, когда стало известно о сбитии иранскими ракетами самолета МАУ в Тегеране.
А наряду с ним так же действовали и другие представители украинского правительства. Таким мнением она поделилась, выступая на заседании Кабмина, передает "Укринформ".
"Я хотела бы поблагодарить президента, премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", – сказала Квин.
Кристина Квин заявила, что Зеленский ответил профессионально на сбитие Ираном самолета МАУ
Помимо этого, в своей речи она выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе граждан.
Также глава американского посольства заявила об оказании стране поддержки в трудные времена.
"Соединенные Штаты Америки продолжают быть вместе с Украиной", – добавила Квин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в пиаре на трагедии с самолетом МАУ, который разбился в Иране.
В США пояснили "молчание" Зеленского о сбитом в Иране украинском Boeing 737, заявив, что он выдержал дипломатический баланс в расследовании авиакатастрофы.
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