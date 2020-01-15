Главная Новости
15 января • обновлено в 17:00
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Катастрофа самолета МАУ: американский посол оценила реакцию Зеленского

993
Читать материал на украинском

Глава посольства США в Украине Кристина Квин считает, что президент Владимир Зеленский поступил профессионально в ситуации, когда стало известно о сбитии иранскими ракетами самолета МАУ в Тегеране.

А наряду с ним так же действовали и другие представители украинского правительства. Таким мнением она поделилась, выступая на заседании Кабмина, передает "Укринформ".

"Я хотела бы поблагодарить президента, премьер-министра и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", – сказала Квин.

Новости
Работала в Москве: что известно о новой главе Посольства США в Украине

Кристина Квин заявила, что Зеленский ответил профессионально на сбитие Ираном самолета МАУ

Кристина Квин заявила, что Зеленский ответил профессионально на сбитие Ираном самолета МАУ

Помимо этого, в своей речи она выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе граждан.

Также глава американского посольства заявила об оказании стране поддержки в трудные времена.

"Соединенные Штаты Америки продолжают быть вместе с Украиной", – добавила Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
разбился самолет МАУ Авиакатастрофа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги