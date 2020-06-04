Катастрофа с водой в Крыму: эксперт рассказал о реальной ситуации на полуострове

Перекрытие Северо-Крымского канала незначительно отразилось на жизни людей. Эта проблема волнует только оккупационную власть.

Такое мнение высказал в интервью “Апострофу” бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

Катастрофа с водой в Крыму krymr.org

“Население Крыма не испытывает недостатка воды из Украины, но вода из Северо-Крымского канала и не была предназначена для населения, – утверждает Бабин. – Ее использовали для промышленного производства и сельского хозяйства. Поэтому для жителей городов и сел мало, что изменилось. Вопрос воды для крымчан не является критическим”.

Политик считает, что жителей полуострова гораздо больше беспокоят совсем другие проблемы.

“Сейчас их больше всего беспокоят снижение доходов, отсутствие социальных перспектив, проблемы в медицине, проблемы, связанные с нелегальностью их статуса, как населения якобы присоединенной к России территории, притеснений по национальному и политическому признакам. А то, что нет воды в канале – это проблема оккупационной власти, а не крымчан”, – заключил Бабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом нехватки воды в Крыму.

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