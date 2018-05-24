Катастрофа МН17: Путин ответил на громкий отчет

Президент России Владимир Путин пообещал позже ответить на выводы объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777.

"Мы целый день работали, потому с деталями не знаком", – сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передают "Ведомости".

По словам Путина, российская сторона предлагала совместную работу по расследованию трагедии. Он пожаловался, что международная следственная группа не подпустила страну.

"Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет. Мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - пожаловался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.