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Катастрофа МН17: Путин ответил на громкий отчет

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Президент России Владимир Путин пообещал позже ответить на выводы объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777.

"Мы целый день работали, потому с деталями не знаком", – сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передают "Ведомости".

По словам Путина, российская сторона предлагала совместную работу по расследованию трагедии. Он пожаловался, что международная следственная группа не подпустила страну.

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"Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия, но она работает, а Россия нет. Мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", - пожаловался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
расследование
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Тут вот одно холобыдло-"Nikolai Andreev" классно написало: "А прикольно было бы, если б Россиюшку допустили бы до расследования. На память приходит эпизод, когда Чикатило, будучи народным дружинником, участвовал в операции по поимке самого себя." Это ведь про усраину конкретно! уСраина принимает участие в "расследовании" того, к чему может быть сама причастна)))
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Я подозреваю, что помимо отпечатков пальцев, это псевдогруппа расследования еще и анализы кала приготовила)))
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