Катастрофа МН-17: нардеп сказал, как накажут Путина

Намерение Австралии и Нидерландов привлечь Россию к ответственности за причастность к катастрофе Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году означает, это сигнал руководству России, что от ответственности они не уйдут.

"Это однозначно является очень серьезным шагом к решению этого вопроса (передачи дела в суд - Ред.). Опять же, это не точно завершения расследования, потому что, как минимум, мы еще посмотреть на результаты, не установлено кто давал указания? ", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Нардеп отметил, что руководство Российской Федерации должно быть непосредственным участником этого процесса в качестве лица, ответственного за совершение преступлений, как военных, так и против человечности.

"Поэтому, в принципе, Гаагский трибунал их ждет. Расследование международной следственной группы находится на финальной стадии. Это очень серьезный звоночек для них, что ответственности избежать они не смогут", - сказал политик.

На вопрос, будет привлечен к ответственности президент России Владимир Путин, нардеп ответил: "Должен быть привлечен. Уверен, что обязательно".

Емец также надеется, что уже в этом году эпизод с катастрофой малайзийского Boeing-777 может начать рассматриваться в Международном суде ООН, однако процесс будет не быстрым.

"На десятки лет нет, но он будет не таким быстрым, как происходит у нас в стране, когда за несколько месяцев принимается решение. Но этот процесс будет неизбежным", - пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко поручил МИД присоединиться к инициированному Нидерландами и Австралией преследования России на межгосударственном уровне по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе в 2014-м году.