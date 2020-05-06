Катар предложил Украине помощь в войне с COVID-19: готовы предоставить медсрества

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани предложил предоставить гуманитарную помощь Украине для борьбы с коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Речь идет о медицинских средствах для предотвращения его распространения, сообщается на сайте Офиса президента по итогам телефонного разговора шейха с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили ситуацию с эпидемией вируса в Украине и Катаре, а также договорились координировать усилия для совместного противодействия его распространению.

В свою очередь Зеленский поздравил эмира и жителей Катара со священным месяцем Рамадан и поблагодарил его за помощь в возвращении граждан Украины.

Также президент предложил стране инвестировать в строительство современных больниц и дорог в Украине. По его словам, стоимость приоритетных проектов оценивается в более 16 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в Украину прибыли два самолета из Катара с гражданами Украины на борту.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!