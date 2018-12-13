Я завжди казав – будь-яку ідею можна довести до суцільного абсурду. Головне – мати нестерпне бажання. Бажання привернути до себе увагу.

Ну, наприклад – працюєш ти собі у Міністерстві культури. Здавалося б, розвивай оту культуру. Різні там заходи креативні вигадуй, талановиту молодь з віддалених сіл та селищ до столиці підтягуй, умови їй відповідні створюй.

А ще краще – набери нормальних людей, яким дай доручення прямо там, на селі, щось таке з розряду "Вау" у культурному напрямку робити. Ну можна ж…

Треба тільки трохи бажання, нестандартний склад мислення. І головне – відсутність пекучої жаги догодити керівництву. А є інший шлях, і він набагато простіше. Один раз щось таке вигадуєш, і протягом п’яти років це "щось" експлуатуєш. Кожного разу намагаючись видати це "щось" за ноу-хау. При цьому обов’язково пишаєшся собою.

І думка суспільства з приводу твоїх дій тебе вже не цікавить. Головне, що хлопці у високих кабінетах начебто задоволені. Прийде час – може й металеву цяцьку на груди причеплять, і папірець різнокольоровий з подякою на свята подарують.

Там така історія: у понеділок, 10 грудня, наше Міністерство культури повідомило, що список діячів культури, які створюють загрозу українській національній безпеці, поповнено ще одним прізвищем. До переліку фігурантів увійшов підстаркуватий італійський актор і кінорежисер Мікеле Плачідо.

Зізнайся, Мікель – тобі ж прикро... Ну прикро, що тепер все своє життя будеш змушений сидіти в тій Європі. Ну, до Штатів може з’їздиш, до Австралії, до Франції з Німеччиною, до Кіпру, до Туреччини… А от в Україну тепер – зась. Як ми тебе за твої висловлювання погані притисли! Ну погодься, наш Мінкульт – це круто.

Але жарти жартами. А тут є один цікавий нюанс. Справа в тому, що внесення до переліку діячів культури, які, цитую, "створюють загрозу нашій національній безпеці", за версією Євгена Ніщука енд компані, має відповідні наслідки. Головний серед них – повна заборона демонстрації в Україні фільмів та серіалів за участю персонажів з того самого списку.

А заборонений відтепер серіал про боротьбу з сицілійською мафією і корупцією, завдяки якому того ж Мікеле Плачідо знають в Україні – він доволі знаковий. Скажу більше – актуальний такий серіал.

Хто не курсі, там мова йде про такого собі комісара Катані, який намагається, і на початку доволі успішно, приборкати злочинність і корупцію законними, а під час і не зовсім, методами. В фіналі герой гине, але розпочату їм справу вже не зупинити.

Власне кажучи – до чого я все це згадав? Навіщо стільки часу приділив цій історії?

А відповідь – банальна. Просто, якщо скласти до купи події, які відбуваються прямо зараз, мимоволі робиш невтішний висновок. Схоже, дійсно прийшов час нових героїв. Ідеалісти на кшталт Катані більше не в тренді.

Ось, до речі, один з нових героїв, що прийшли на звільнені місця. Так би мовити, витиснувши книжкових персонажів власним авторитетом. Впевнений, ви знаєте, хто це. Його відверті висловлювання вже третю добу крутять на відповідних "правильних" телеканалах. І особливу увагу приділяють ось цьому шматочку.

З цим тезисом Бабченко, який півроку тому вокрес, цього грудня дає сольні концерти, де завгодно. Позиціонуючи себе як такого напівросійського, напівукраїнського Нострадамуса, що, начебто, знає трохи більше за нас недалеких. Навіть обіцянками кидається…

Хто і навіщо дає йому ефірний час, сказати складно. Але існує думка, що під час цієї чергової спецоперації, а зовсім не виключено, що саме її ми зараз спостерігаємо, Аркаша підгодовується одразу в кількох різних таборах кандидатів у президенти.

Аби не вийшло, як минулого разу, коли довелося знову кошти через соцмережі клянчити - "тому, що принциповий". Про це він регулярно нагадує оточуючим, навіть якщо його ніхто й не питає.