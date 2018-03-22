"Катализатор д*рьма": Савченко рассказала о целях в политике

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в Верховной Раде, намерена баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne, отметив, что впервые сообщила о таком намерении еще тогда, когда вышла из российской тюрьмы.

"Я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не то человек, который изменяет своим словам. Я буду! И мы увидим, что с этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", - заявила Савченко.

Также нардеп заявила, что является "катализатором дерьма" во власти и посетовала на то, что ее подают, как "безграмотную простушку".

"Надежду Савченко пытаются воспринимать и дальше, как какой-то идол, как символику, как неживого человека, но точно не как политика-профессионала. Два года меня пытаются подать, как простушку, как безграмотную, ни на что не способную, как не политика. Это делается для того, чтобы вытолкать из политики таких людей, как я. Людей, которые действительно искренние, действительно прямые и простые, которых большинство в Украине", - заявила она.

По ее словам, те, кто приходит ко власти, являются антиподами обычным украинцам.

"Поэтому, каждый раз пытаясь вам доказать, что Савченко не должна идти в президенты, что с этого ничего не выйдет, я создаю в политике эту ситуацию, как лакмус. Я катализатор того дерьма, чтобы украинцы научились разбираться в чем разница между нами, украинцами, и вами, кто при власти", - сказала депутат.

Как сообщал "Обозреватель", 20 марта было опубликовано представление на арест Савченко.