Кастрюля-сейф: на избирательном участке заметили чудо-девайс. Фотофакт

На одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

Соответствующее фото выставил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Блестящая рыбка - плохая уха. Употребляй, Федька, то хрен, то редьку. Фото - с реального участка", - подписал он кадр.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", данную находку обнаружили в одном из сел Кировоградской области. Там из-за отсутствия сейфа члены избиркома опечатали алюминиевую кастрюлю. В неё сложили бюллетени и передали на хранение дежурному сотруднику полиции.

Кастрюля-сейф Facebook Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве глава участковой избирательной комиссии (УИК) пришел на участок проведения внеочередных выборов в Раду пьяным. В его крови зафиксировали больше двух промилле алкоголя.

Обо всех нарушениях и скандалах в день выборов 21 июля можно прочитать тут.

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