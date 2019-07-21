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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кастрюля-сейф: на избирательном участке заметили чудо-девайс. Фотофакт

6.3т Читать материал на украинском

На одном из избирательных участков во время прохождения парламентских выборов в Украине заметили кастрюлю-сейф.

Соответствующее фото выставил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Блестящая рыбка - плохая уха. Употребляй, Федька, то хрен, то редьку. Фото - с реального участка", - подписал он кадр.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", данную находку обнаружили в одном из сел Кировоградской области. Там из-за отсутствия сейфа члены избиркома опечатали алюминиевую кастрюлю. В неё сложили бюллетени и передали на хранение дежурному сотруднику полиции.

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Кастрюля-сейф

Кастрюля-сейф

Facebook Юрий Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве глава участковой избирательной комиссии (УИК) пришел на участок проведения внеочередных выборов в Раду пьяным. В его крови зафиксировали больше двух промилле алкоголя.

Обо всех нарушениях и скандалах в день выборов 21 июля можно прочитать тут.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Сало Уронили
Сало Уронили
все очень символично.
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Юг Руси
Юг Руси
Если снял кастрюлю с башки, значит агент Кремля .... со всеми, как говорится, вытекающими )))))))
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Это даже не Сомали, это лютый адский колхоз.
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