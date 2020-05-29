"Кастрировать!" Ляшко резко высказался о полицейских из Кагарлыка
Экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании молодой женщины, нужно кастрировать.
Об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". По словам Ляшко, нужно принять соответствующий закон и притянуть виновных к ответственности именно таким образом.
"По Кагарлыку вот спрашивают: что нужно делать? Кастрировать! Что ж еще. Вот полицейский берет и насилует эту женщину. Зачем он её насилует, паразит? Кастрировать! Закон надо принять и притянуть к ответственности", – высказался Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.