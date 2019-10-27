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27 октября • обновлено в 19:35
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"Касса все ближе!" Зеленского предупредили о "расплате" за скандал на Донбассе

5.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский, нахамив добровольцам на Донбассе, совершил ошибку, которая будет ему дорого стоить.

Такое мнение высказал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, комментируя скандальный визит Зеленского в поселок Золотое на линию разведения войск.

"Владимир Зеленский, будучи комиком и народным любимцем, привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе, как комику, на сцене многое, получал поддержку толпы. Но став президентом Украины он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика", - пишет экс-нардеп.

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'Касса все ближе!' Зеленского предупредили о 'расплате' за скандал на Донбассе

facebook.com/zelenskiy95

По его мнению, "поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората".

"Конечно можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг. Но когда дело доходит до конкретики, до стратегического планирования и принятия решений, то, к сожалению, Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа неопытных и некомпетентных аматоров", - подчеркнул политик.

Береза напомнил известное высказывание бизнесмена Игоря Коломойского: "Жизнь – это супермаркет, бери что хочешь, но касса – впереди".

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"Так вот, по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе", - подчеркнул он.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Борислав Береза
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса добровольцы
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Ничего! Лишнего президент сказал не так много, чтобы посыпать голову пеплом. Будут реальные реформы, люди оценят и поддержат. А опыт - это, конечно, важно. Главное, что Зеленский не ворует, как прежние упыри.
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