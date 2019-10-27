'Касса все ближе!' Зеленского предупредили о 'расплате' за скандал на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, нахамив добровольцам на Донбассе, совершил ошибку, которая будет ему дорого стоить.

Такое мнение высказал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, комментируя скандальный визит Зеленского в поселок Золотое на линию разведения войск.

"Владимир Зеленский, будучи комиком и народным любимцем, привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе, как комику, на сцене многое, получал поддержку толпы. Но став президентом Украины он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика", - пишет экс-нардеп.

facebook.com/zelenskiy95

По его мнению, "поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората".

"Конечно можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг. Но когда дело доходит до конкретики, до стратегического планирования и принятия решений, то, к сожалению, Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа неопытных и некомпетентных аматоров", - подчеркнул политик.

Береза напомнил известное высказывание бизнесмена Игоря Коломойского: "Жизнь – это супермаркет, бери что хочешь, но касса – впереди".

"Так вот, по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Владимир Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар.

Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС вечером также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают закон.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!