Каспаров рассказал, что ждет Украину и Россию после победы Байдена

Администрация нового американского президента Джо Байдена поддержит Украину в противостоянии с Россией, а политика по отношению к Кремлю у США будет довольно жесткой.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал 13-й чемпион мира по шахматам и нынешний политик Гарри Каспаров. По его словам, при Байдене санкции против Москвы приобретут более очерченный и глубокий характер.

"Никаких разрядок и перезагрузок ждать не придется. Политика по отношению к России будет довольно жесткой, а санкции в отношении путинского окружения будут приобретать более очерченный и глубокий характер. В этом плане Украина может быть объективно довольна итогами выборов в США", – подчеркнул Каспаров.

В тоже время, по его словам, позиция администрации Байдена, как и многих в Америке, ориентирована на то, что Украине надо решать собственные проблемы. Мол, помощь в борьбе с Россией, конечно, будет оказана, но нужно решить то, что не решено до сих пор.

Полную версию интервью Гарри Каспарова читайте на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, администрация нового президента США Джо Байдена будет жесткой в отношении санкций против России из-за ее агрессии в Украине.