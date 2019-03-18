"Кашу с Путиным варить не собираюсь": Порошенко рассказал, как вернет Крым

В случае победы на выборах первым приоритетом президента Украины Петра Порошенко будет вопрос деоккупации и возвращения Крыма.

Об этом заявил глава государства в эфире программы "Свобода слова на ICTV". Он подчеркнул, что будет немедленная активизация для освобождения Крыма законным путем.

"Кашу с Путиным варить и есть не собираюсь, на рыбалку бегать тоже", - ответил Порошенко на замечание главы РФ о том, что с нынешней украинской властью нельзя договориться и "каши не сваришь".

Петр Порошенко "Свобода слова на ICTV"

Президент Украины назвал три пункта, благодаря которым намерен возвращать украинский полуостров:

1. Расширение санкций против РФ.

2. Азовский пакет санкций по немедленной деоккупации Керченского пролива и возобновление судоходства в Азовском море.

3. Координация усилий по судебным процессам, в том числе в международном суде ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН.

"Координация этой работы на уровне украинской власти и государства сделана и сегодня будет расширена работа по имплементации ряда исков, которые уже поданы. Я оптимистично смотрю: Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений будет возрастать. Уверен, что это приведет к освобождению Крыма политико-демократическим путем", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму празднуют 5 годовщину захвата украинского полуострова. Улицы "зачистили" к приезду президента России Владимира Путина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал