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"Кашу с Путиным варить не собираюсь": Порошенко рассказал, как вернет Крым

2.7тЧитать материал на украинском

В случае победы на выборах первым приоритетом президента Украины Петра Порошенко будет вопрос деоккупации и возвращения Крыма.

Об этом заявил глава государства в эфире программы "Свобода слова на ICTV". Он подчеркнул, что будет немедленная активизация для освобождения Крыма законным путем.

"Кашу с Путиным варить и есть не собираюсь, на рыбалку бегать тоже", - ответил Порошенко на замечание главы РФ о том, что с нынешней украинской властью нельзя договориться и "каши не сваришь".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Свобода слова на ICTV"

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"Заберем Крым и Донбасс": оккупанты устроили истерику из-за заявлений Порошенко

Президент Украины назвал три пункта, благодаря которым намерен возвращать украинский полуостров:

1. Расширение санкций против РФ.

2. Азовский пакет санкций по немедленной деоккупации Керченского пролива и возобновление судоходства в Азовском море.

3. Координация усилий по судебным процессам, в том числе в международном суде ООН против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН.

"Координация этой работы на уровне украинской власти и государства сделана и сегодня будет расширена работа по имплементации ряда исков, которые уже поданы. Я оптимистично смотрю: Россия вынуждена будет принимать позицию международного сообщества, потому что плата за невыполнение решений будет возрастать. Уверен, что это приведет к освобождению Крыма политико-демократическим путем", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму празднуют 5 годовщину захвата украинского полуострова. Улицы "зачистили" к приезду президента России Владимира Путина.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
А що,є ще такі ідіоти,які вірять піні вальцману??? Я не вірю. І невірив у 2014р. Бо знав,вірити олігарху,себе не поважати. Нахрена нам той дотаційний Крим,з тою нахлібницькою тупою козломордою біомасою??? Нехай москальня з ним мудохкається. Дай Бог,щоб він ніколи не повернувся.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
порох пора на зону !освобождать Крым будем без порошенко!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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