"Карточный домик" в "Вечернем квартале": форум YES закончился помпезной вечеринкой

Форум YES в Киеве 13 сентября завершился помпезной вечеринкой, на которую помимо политиков были приглашены звезды шоу-бизнеса.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на закрытой части форума также выступил "95 квартал". Были замечены актеры студии Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Великий.
Также ажиотаж разгорелся из-за неожиданного появления Робин Райт - звезды американского сериала "Карточный домик".
Робин Райт посетила YES
телеграм-канал Сони Кошкиной
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Среди гостей также оказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, олигарх Виктор Пинчук с женой, глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие.
Богдан и Вакарчук
телеграм-канал Сони Кошкиной
Позже в зале был замечен и президент Украины Владимир Зеленский, который, видимо, смеялся над шутками "Квартала".
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Форум YES в Киеве
Президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук зустрілися на форумі YES з американською акторкою Робін Райт, відомою за роллю Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" pic.twitter.com/2j3OCEc0OE— hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019
Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.— 24 канал (@24tvua) September 13, 2019
На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ
Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.