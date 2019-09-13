"Карточный домик" в "Вечернем квартале": форум YES закончился помпезной вечеринкой

Форум YES в Киеве 13 сентября завершился помпезной вечеринкой, на которую помимо политиков были приглашены звезды шоу-бизнеса.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на закрытой части форума также выступил "95 квартал". Были замечены актеры студии Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Великий.

Также ажиотаж разгорелся из-за неожиданного появления Робин Райт - звезды американского сериала "Карточный домик".

Робин Райт посетила YES телеграм-канал Сони Кошкиной

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Среди гостей также оказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, олигарх Виктор Пинчук с женой, глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие.

Богдан и Вакарчук телеграм-канал Сони Кошкиной

Позже в зале был замечен и президент Украины Владимир Зеленский, который, видимо, смеялся над шутками "Квартала".

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Президент Володимир Зеленський, олігарх Віктор Пінчук і його дружина Олена Франчук зустрілися на форумі YES з американською акторкою Робін Райт, відомою за роллю Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" pic.twitter.com/2j3OCEc0OE — hromadske (@HromadskeUA) September 13, 2019

Під вечір на YES-2019 приїхали учасники 95-го кварталу. Як виявилося, у них запланований виступ перед учасниками закритої частини форуму.



На відео двійник Зеленського, який намагається віджартовуватися на питання наших журналістів та жінка в образі Юлії Тимошенко pic.twitter.com/erFoBSXmFJ — 24 канал (@24tvua) September 13, 2019

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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