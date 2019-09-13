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13 сентября • обновлено в 21:32
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"Карточный домик" в "Вечернем квартале": форум YES закончился помпезной вечеринкой

1.7т Читать материал на украинском

Форум YES в Киеве 13 сентября завершился помпезной вечеринкой, на которую помимо политиков были приглашены звезды шоу-бизнеса.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, на закрытой части форума также выступил "95 квартал". Были замечены актеры студии Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Великий.

Также ажиотаж разгорелся из-за неожиданного появления Робин Райт - звезды американского сериала "Карточный домик".

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Робин Райт посетила YES

Робин Райт посетила YES

телеграм-канал Сони Кошкиной

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Среди гостей также оказалась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, олигарх Виктор Пинчук с женой, глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и другие.

Богдан и Вакарчук

Богдан и Вакарчук

телеграм-канал Сони Кошкиной

Позже в зале был замечен и президент Украины Владимир Зеленский, который, видимо, смеялся над шутками "Квартала".

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Форум YES в Киеве

Напомним, OBOZREVATEL внимательно следил за форумом YES в Киеве, где также выступил президент Украины Владимир Зеленский с рядом важнейших заявлений.

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Тема
Форум YES
Место
Украина Киев
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