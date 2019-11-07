"Карикатура на путинизм!" Портников указал на тревожный сигнал из-за обысков СМИ

Обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко являются сигналом, что власть хочет установить путинский режим в стране.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге "Украинский "путинизм" - это не надолго" на сайте "Еспресо".

"Когда к давлению со стороны соседнего авторитарного режима прибавляются попытки построить унылую карикатуру на путинизм, рассчитывать не на что. Потому что когда теряешь понимание о реальной ситуации в собственной стране, твоя дистанция к собственному жизненному краху оказывается гораздо короче, чем может показаться поклоннику юмористических шоу и телесериала о нелегкой судьбе "слуги народа", - отметил он.

"Мы прекрасно понимаем, что дело не в Макеенко и не в "Прямом" - как бы кто ни относился к телеканалу и его владельцу. Когда на следующий день после парламентских слушаний о свободе слова власть действует таким образом, то это никакой не обыск, а сигнал", - добавил Портников.

Виталий Портников 24 канал

По его словам, это сигнал того, что ХХІ век в Украине завершается и начинается советское средневековье, что люди, которые пришли к власти, всерьез настроены на создание в стране реплики путинского режима в версии "95 квартала".

"Другой модели они просто не понимают, по-другому не умеют. Критики не приемлют. А значит, должны зачистить медиа-пространства до российского "блеска". Единственное, что может еще спасти Украину - так это то, что броситься в объятия Путину новый президент не может и нефти с газом у него тоже нет. А значит - век украинского путинизима будет не долог. Важно только, чтобы руины власти не оказались в очередной раз руинами украинской экономики и украинской государственности. Возможность этого сейчас очень велика", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, как Путин захватывает Европу.

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