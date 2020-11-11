Карантин выходного дня ввели на три недели: все запреты

Марина Лисничук Политика 15:46, 11.11.2020 Обновлено: 16:28, 11.11.2020

В Украине решили отказаться от действия адаптивного карантина и вместо этого ввели карантин выходного дня. По мнению правительства и чиновником Минздрава, это позволит сдержать стремительное распространение в стране коронавирусной болезни.

Соответствующее решение было принято во время онлайн-заседания Кабинета министров в среду, 11 ноября. Подробнее о новых ограничениях, которые отныне в выходные должны соблюдать украинцы, рассказал на нем министр здравоохранения Максим Степанов.

"На всей территории страны мы предлагаем перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", – заявил глава Минздрава.

Так, на период действия карантина по новым правилам в Украине будет запрещено:

  • проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек. В случае меньшего количества участников мероприятия, его организатор должен обеспечить соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 метра;

Такое ограничение не касается проведения официальных, внесенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортклубов – без зрителей и при условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, ежедневного контроля состояния здоровья участников.

  • деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;

  • деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета – один человек на 20 кв. м;

  • осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутреннеобластного и межобластного сообщения в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;

  • проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;

  • оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;

  • прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;

  • запрет обучения в группах более 20 человек, или в случае, если на самоизоляции находится более 50%;

  • работу спортзалов и фитнес-залов, если нельзя обеспечить расстояние в расчете один человек на 20 кв. м.

Инфографика карантина выходного дня в Украине

Среди этого, на время карантина выходного дня (с 14 по 30 ноября) к общим ограничениям добавляются следующие:

  • в субботу и воскресенье должны закрыть все, кроме продуктовых магазинов, аптек, в том числе и ветеринарных; заправок (но без зон питания), СТО, транспорта;

  • рестораны, кафе, другие заведения общественного питания должны работать только "на вынос";

  • не будут работать фитнес-залы, бассейны;

  • закрываются учреждения культуры, кроме заведений по производству аудио-визуальных произведений с ограничением доступа на место съемки.

В стране будут открыты финансовые и медучреждения, почта. Также продолжат свою деятельность учреждения, которые предоставляют финансовые услуги и услуги по инкассации.

За запретами должны следить Нацполиция, государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные местными властями.

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