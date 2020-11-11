Карантин выходного дня ввели на три недели: все запреты
На всей территории вводятся ограничения, которые ранее предусматривала "оранжевая" зона
В стране запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек
В выходные украинцам нельзя посещать ночные клубы и рестораны, но можно заказывать еду на дом
В Украине решили отказаться от действия адаптивного карантина и вместо этого ввели карантин выходного дня. По мнению правительства и чиновником Минздрава, это позволит сдержать стремительное распространение в стране коронавирусной болезни.
Соответствующее решение было принято во время онлайн-заседания Кабинета министров в среду, 11 ноября. Подробнее о новых ограничениях, которые отныне в выходные должны соблюдать украинцы, рассказал на нем министр здравоохранения Максим Степанов.
"На всей территории страны мы предлагаем перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", – заявил глава Минздрава.
Так, на период действия карантина в Украине будет запрещено:
проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек. В случае меньшего количества участников мероприятия, его организатор должен обеспечить соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 метра;
Такое ограничение не касается проведения официальных, внесенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортклубов – без зрителей и при условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, ежедневного контроля состояния здоровья участников.
деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;
деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета – один человек на 20 квадратных метров;
осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутренне областном и межобластном сообщении в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;
проведения дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;
оказания услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;
прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;
запрет обучение в группах более 20 человек, или в случае если самоизоляции более 50%;
спортзалы и фитнес-залы, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
В то же время правительство возобновит и расширит программы поддержки бизнеса, которые действовали при введении карантина весной.
Отметим, что в день заседания Кабмина 11 ноября представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе в более чем 20 городах вышли на митинги против карантина выходного дня. Украинцы считают новые ограничения уничтожением их бизнеса.