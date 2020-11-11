Карантин выходного дня ввели на три недели: все запреты

В Украине решили отказаться от действия адаптивного карантина и вместо этого ввели карантин выходного дня. По мнению правительства и чиновником Минздрава, это позволит сдержать стремительное распространение в стране коронавирусной болезни.

Соответствующее решение было принято во время онлайн-заседания Кабинета министров в среду, 11 ноября. Подробнее о новых ограничениях, которые отныне в выходные должны соблюдать украинцы, рассказал на нем министр здравоохранения Максим Степанов.

"На всей территории страны мы предлагаем перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности", – заявил глава Минздрава.

Так, на период действия карантина в Украине будет запрещено:

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек. В случае меньшего количества участников мероприятия, его организатор должен обеспечить соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 метра;

Такое ограничение не касается проведения официальных, внесенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортклубов – без зрителей и при условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических мероприятий, ежедневного контроля состояния здоровья участников.

деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;

деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета – один человек на 20 квадратных метров;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутренне областном и межобластном сообщении в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;

проведения дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;

оказания услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;

прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;

запрет обучение в группах более 20 человек, или в случае если самоизоляции более 50%;

спортзалы и фитнес-залы, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м.

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