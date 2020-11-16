Карантин выходного дня могут отменить: в "Слуге народа" пояснили "бунт" в Раде

В связи с многочисленными обращениями украинцев, депутаты Верховной Рады будут просить Кабинет министров дать основательное объяснение модели "карантина выходного дня", который будет действовать в Украине в ближайшие две недели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя проект постановления об отмене карантина выходного дня.

"Насколько эффективным карантин выходного дня является в том числе и для экономики – узнаем позже. Но к нам с этим вопросом обращается много людей и Рада должна отреагировать, обратиться в Кабмин, а там пусть определяются, это аргумент, их достаточно или стоит подождать еще неделю, чтобы увидеть эффект от такого карантина и для экономики и статистики", – отметил депутат.

На уточнение OBOZREVATEL, какой же карантинный метод может быть успешным в сдерживании эпидемии коронавируса и вместе с тем устроить украинцев, Корниенко отметил, что такой вариант должны предложить "медики и комиссия по техногенной безопасности".

Напомним, в Украине 14 ноября начал действовать карантин выходного дня. Согласно решению правительства, он продлится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие две недели – до 30 ноября.

Однако не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине ввели по примеру Израиля.