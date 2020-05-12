Карантин в Украине продолжат после 22 мая: Шмыгаль анонсировал новый этап

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса, несмотря на уже начатое смягчение ограничений, продолжат.

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Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН. По его словам, сегодня трудно что-либо прогнозировать, поскольку страна находится на пике заболеваемости COVID-19.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать", – сказал политик.

Правительство продолжит карантин после 22 мая – Шмыгаль

Премьер отметил, что сейчас правительство отрабатывает механизм того, как и когда будет введен каждый из пяти этапов выхода из карантина.

"Сейчас мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношения заболевавших к тем, кто уже болеет. Мы все еще не имели ни одного дня, когда бы количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно заболевшим. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", – объяснил Шмыгаль.

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