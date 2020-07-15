Карантин в Украине продлят еще на месяц: в Минздраве озвучили план

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин из-за коронавируса в Украине могут продлить еще как минимум на месяц после конца июля.

Об этом он рассказал в интервью "РБК Украина". По его словам, на следующей неделе правительство планирует рассматривать соответствующие проекты документов.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому будем продлевать", – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что министерство уже готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Помимо этого, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL: