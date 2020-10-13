Карантин в Украине продлили до конца 2020 года: все решения Кабмина

Карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Такие решения принял Кабмин Украины на заседании 13 октября. Школам порекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября. После этого возможен переход на дистанционную форму обучения.

Премьер-министр украины Денис Шмыгаль отметил, что продление карантина – это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса.

"Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", – заявил он.

Кроме того, в Украине полностью запретили проведение массовых мероприятий в "красной" зоне, а в "зеленой" ограничили их численность до 50 человек. В "желтой" зоне мероприятия ограничат 30 людьми, в "оранжевой" – 20.

При этом должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра и обязательный масочный режим.

Спортивные мероприятия будут разрешены без зрителей, кроме международных соревнований. Их Минздрав согласует отдельно.

Ограничили и деятельность заведений общественного питания в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах до 22.00.

Также министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача увеличить количество тестирований на COVID-19 до 50 000 в сутки.

"Правительство делает все возможное, чтобы усилить медицинскую систему и избежать худших сценариев. Министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена ​​задача увеличить количество тестирований до 50 тысяч в сутки, но мы должны выйти на 75 тысяч в сутки уже в этом году", – отметил Шмыгаль.

Кабмин изменил критерий для включения регионов в "красную" зону карантина. На смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Административная территория будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности, если заболеваемость на протяжении 14 дней превысит более чем 320 случаев на 100 тысяч населения.

До этого показатель "красной" зоны был динамичным и определялся как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране.

Также Кабмин выделил Министерству здравоохранения 2,9 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для осуществления мероприятий, направленных на локализацию вспышек болезни, а именно:

1,06 млрд грн. – для обеспечения готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений "Центр общественного здоровья" и Украинский научно-исследовательский противочумный институт Мечникова МЗ,

1,87 млрд грн. – на приобретение средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь,

46,8 млн грн. – на приобретение лекарственного средства Remdesevir (Ремдесивир).

Кроме того, Кабинет министров в два раза увеличил расходы на доплаты военным, медикам, полицейским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии коронавируса.

В Украине продлили карантин

Условия адаптивного карантина в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 13 октября, в Украине официально подтверждены 270 587 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5133 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 5122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациента (+2 152) полностью побороли болезнь.

В понедельник, 12 октября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование по регионам. Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" зоне оказались Канев и Сумы.

В Кабинете министров Украины отрицали вероятность введения нового локдауна из-за пандемии COVID-19.

Городские власти Харькова, Черновцов и Житомира отказались выполнять рекомендации Министерства образования и науки о досрочных школьных каникулах.