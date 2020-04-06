Карантин в Украине может закончиться в середине мая – Корниенко

В Украине карантин в нынешнем виде может закончиться в середине мая.

Как заявил в интервью "РБК-Украина" глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко, пока это не официальная информация.

Александр Корниенко

"Это скорее интуитивно, видя динамику и то, что карантинные меры действуют – у нас пока что немного более пологая кривая заболеваемости по сравнению с другими европейскими странами", – отметил он.

По словам Корниенко, учитывая то, что в Украине эпидемия коронавируса началась позже, чем в других странах, власти лучше подготовились по карантинным мерам.

"Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса припадет примерно на 15-25 апреля. В этой связи карантин может быть продолжен до 15 мая.

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