Карантин в Украине могут продлить до мая: нардеп рассказала, кому выгодна изоляция

Жесткий карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса COVID -19 может быть продлен до середины мая, так как действия правительства по преодолению распространения инфекции нельзя назвать эффективными.

Такое мнение в эфире ObozTV высказала председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, такие действия могут свидетельствовать о попытке отдельного лагеря во власти превратить Украину в полицейское государство.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Судя по сигналам, которые поступают из правительства, есть намерение продолжать карантин. Подозреваю, что жесткий карантин может быть продлен до середины мая. Одновременно правительство не применяет достаточного количеств мер для того чтобы увеличивать тестирование так, как это происходило в других странах", – заявила она.

В этом контексте нардеп напомнила о том, что неделю назад в Украине было проведено 6 тысяч тестов, в Беларуси – 40 тысяч, а в Польше 80 тысяч. "Это означает, что мы недостаточно тестируем тех, кто приезжает из-за рубежа", – убеждена она.

Так, по словам Климпуш-Цинцадзе, за период с 29 марта по 10 апреля в Украину вернулось около 80 тысяч украинских граждан, при этом на обсервацию была отправлена лишь 1 тысяча. "Все, кто проходят нашу границу с запада, не остаются на обсервации, а просто идут по домам, никаких дополнительных ограничений для них не установлено", – заметила она.

Карантин в Украине может быть продлен до середины мая

Исходя из этого нардеп пришла к выводу, что определенные силы в стране имеют "аппетиты" на продолжение жесткого карантина.

"То, что отдельный лагерь настаивает на продолжении такого жесткого запретного карантина означает, что в очередной раз есть силы, которые пытаются максимально урезать права и свободы граждан и под поводом так называемой борьбы с пандемией максимально стараются ввести полицейское государство в Украине", – заявила она.

Как писал OBOZREVATEL, 15 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что всего за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине увеличилась на 11,2%, что является антирекордом. Поэтому говорить об отказе от карантина пока преждевременно.